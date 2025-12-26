Samsun'da kadınlara hizmet sunulacak Hanımeli Konağı açıldı

İlkadım Belediyesi tarafından kadınlara psikolojik danışmanlık, evlilik, aile danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı verecek Hanımeli Konağı hizmete sunuldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadıköy Mahallesi'ndeki Hanımeli Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, konakta kadınlara yönelik hizmet vereceklerini söyledi.

Konağın terapi merkezi olacağını dile getiren Kurnaz, "Kadınlarımızın eşleri ile aralarındaki uyuşmazlıklarla ilgili psikolojik desteğimiz olacak. Bir diyetisyenimiz var. İlkadımlı kadınlara burada ücretsiz şekilde diyetisyen hizmeti vereceğiz. Haftanın 5 günü hem üniversitemizden hem hastanelerimizden hekimlerimiz geliyor. Sağlık alanında kişisel bilgilendirici seminerler yapacağız. Ayrıca haftada bir gün müftülükten bir kadın vaizimiz gelecek. O da dini sohbetler yapacak." dedi.

Kurnaz, konakta kadınlara özel yabancı dil eğitim kursları da düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Kadınlarımıza hem psikolojik destek hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çok güzel bir hizmet binası oldu. Tarihi binayı derledik, toparladık, İlkadım ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

Yerel seçimlerin ardından görevdeki 21'inci ayı dolduracaklarını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra İlkadım Belediyemizi ekonomik yönden düze çıkardık. Çok şükür bir ekonomik problemimiz yok. Aracımız gerecimiz çok eksikti. Bütün aracımızı gerecimizi tamamladık. Hem temizlik anlamında, fen işlerinde, bütün alanlarda. Bütün hizmetleri kendimiz yapıyoruz. Eskiden hizmet alımıyla yapılan bütün hizmetleri yolu, kaldırımı, parkı, bahçesi, temizliği artık kendi imkanımızla, kendi personelimizle, kendi aracımızla yapar hale geldik. Yine güzel projeler yapıyoruz."

Açılışta AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Hamımeli Konağı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.