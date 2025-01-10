Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlara çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme anlatıldı.

Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı uzman Dr. Mustafa Azak, merkezde düzenlenen programda kadınlara çölyak hastalığının nedenleri ve sonuçları ile bu hastalığa sahip kişiler için glütensiz beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

Azak, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.