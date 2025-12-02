Erzurum'da oto yıkamaya 'kadın eli' değdi

ERZURUM'da emekli el sanatları öğretmeni Hülya Saltuklu, 'erkek işi' olarak bilinen oto yıkamacılık sektöründe işyeri açtı. 3 kadın çalışan da istihdam eden Saltuklu, 'Hayatta önce fark yaratır, sonra fark gösterirsin' sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, erkek işi olarak bilinen oto yıkamacılığında da kadınların farkını göstermek istediklerini söyledi.

Erzurum'un yöresel dokuması ehramı gün yüzüne çıkaran çalışmalar yapan emekli el sanatları öğretmeni Hülya Saltuklu, erkek egemen sektör olan oto yıkamacılığına el attı. Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde 200 metrekare alanda işyerini açan Saltuklu, eğitim almalarını sağladığı 3 kadını da istihdam ediyor. bif hafta 10 günlük eğitimden sonra işe başlayan başlayan kadınlar, sabah 09.00 akşam 18.00 saatleri arasında mesai yapıyor. İşyerine gelen araçları kısa sürede pırıl pırıl bir hale getiren kadınlar 'Başarı engelleri aşma cesaretiyle elde edilir' diyerek çalışmasını sürdürüyor.

Oto yıkamacılık konusunda hiç bilgisi olmadığını eğitim aldıktan sonra işe başladığını söyleyen çalışanlardan 2 çocuk annesi Kader Yılmaz (34), "Kadınlar yapamaz diye bir şey yok. Kadınlar da yapar ve hem de daha iyisini. Bu işe başladığım için mutluyum. Herkes 'Sen kadınsın nasıl yapıyorsun?' diyor. Ben de 'kadınlar her şeyi başarıyla yapar. Yeterki çalışmak istesin' diyorum. Hülya hanım da bize destek çıktı. Burda çalışıyorum ve mutluyum. İşimi de severek yapıyorum. Temizlik bayanların işidir. Bayanların var olduğunu göstermemiz lazım. Her işin hakkından gelebildiğini göstermemiz lazım" diye konuştu.

Kadınların artık hizmet sektöründe varolması gerektiğini anlatan Hülya Saltuklu, 'Hayatta önce fark yaratır, sonra fark gösterirsin' sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, erkek işi olarak bilinen oto yıkamacılığında da kadınların farkını göstermek istediklerini ifade etti.

Kadınların görev aldığı oto yıkamacılığının bir ihtiyaç olduğunu düşünerek yola çıktıklarını kaydeden Saltuklu, şunları söyledi: "Şehrimizde özellikle kadın sürücülerimiz araçlarını her yere götüremiyor. Biz de onlara sıcak bir mekanda hizmet etmek için iş yerini açtık. Çalışanlarımıza bu sektörde eğitim verdikten sonra işyeri faaliyete geçti. Çocuklar için oyun alanı yaptık. Araçlar yıkanırken kadınlarımız sıcak çay ve kahvelerini içerken çocukları da oyun alanlarında eğleniyorlar. İş bittikten sonra kadın sürücülerimiz temizlenen araçlarını teslim alıyorlar. Şimdilik 3 kadın çalışanımız var. Eğer talep çok olursa daha çok eleman istihdam etmeyi planlıyoruz."