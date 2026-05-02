Kadınlar Karaköy'den Eminönü'ne Yürüdü: Rojin Kabaiş, Rabia Naz, Yeldana Kaharman, İlayda Zorlu'ya... Ne Oldu?

(İSTANBUL) Bir grup kadın akşam saatlerinde Karaköy'den Eminönü'ne insan zinciri halinde bir yürüyüş düzenledi. Gülistan Doku cinayetinde olduğu gibi şüpheli bir şekilde ölen diğer kadınların ölümlerinin de aydınlatılması istendi. "Erkek adaleti değil gerçek adalet" sloganının atıldığı eylemde, "Bu öyle bir düzen ki, valinin oğlu öldürüyor. Koruma polisi gömüyor. Başhekim hastane kaydını siliyor. Vali üstünü örtüyor. Bu kamu görevlileri, kadınların şiddete uğradığında sözde koruma emri için başvurması gereken kamu görevlileri. Soruyoruz: Bizi sizden kim koruyacak?" sorusu yöneltildi.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'nun çağırısıyla Karaköy'de toplanan kadınlar insan zinciri oluşturdu. "Şiddeti önlemesi gerekenler kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor" yazılı pankartla ve "Erkek adaleti değil gerçek adelet" sloganı atan kadınlar "Bu öyle bir düzen ki, valinin oğlu öldürüyor. Koruma polisi gömüyor. Başhekim hastane kaydını siliyor. Vali üstünü örtüyor. Bu kamu görevlileri, kadınların şiddete uğradığında sözde koruma emri için başvurması gereken kamu görevlileri. Soruyoruz: Bizi sizden kim koruyacak? Daha kaç kadın kaybedilecek? Daha kaç kadın 'şüpheli ölüm' denilerek birkaç satırlık tutanaklarla karanlığa gömülecek? Kaç kadın öldürüldükten sonra onun hayatını, ilişkilerini, kahkahasını, giydiği kıyafeti sorgulayan erkek-devlet diliyle yeniden cezalandırılacak?" soruları yöneltti.

"Rojin Kabaiş'e, Rabia Naz'a, Yeldana Kaharman'a, İlayda Zorlu'ya... ne oldu?"

"Hakikat açığa çıkana, kaybedilen kadınların akıbeti ortaya çıkana, failler hesap verene ve devlette arkası güçlü olanın suç işleyebildiği bu düzen yıkılana kadar mücadele etmekten, sormaktan ve birbirimizin sesini büyütmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine de yer verilen eylemde, "Rojin Kabaiş'e, Rojwelat Kızmaz'a, İlayda Zorlu'ya, Yeldana Kaharman'a, Esma Kılıçarslan'a, Nadira Kadirova'ya, Feleknaz Keskin'e, Narin Güran'a, Rabia Naz'a, Hande Kader'e, Ejegül Ovezova'ya" ne olduğu soruldu, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" denildi."

Eyleme, DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Özgül Saki ve Cumartesi Annesi Hanife Yıldız da katıldı.

Kaynak: ANKA