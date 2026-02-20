Haberler

Çorum'da kadınlar rölyef sanatıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Çorum'da kadınlar rölyef sanatıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kağıt rölyef kursu, kadınların sosyal hayata katılımını artırırken aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Kursiyerler, hazırladıkları üç boyutlu kabartma tablolar ile hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de ekonomik destek elde ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kağıt rölyef kursu, kadınların hem sosyal hayata katılımını artırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı üç boyut etkisi oluşturan kabartma tablolar, sabır ve titiz çalışmayla ortaya çıkıyor.

Haftanın beş günü Alaca Halk Eğitimi Merkezinde bir araya gelen 10 kadın kursiyer, kağıt rölyef sanatının inceliklerini öğrenerek sanatsal becerilerini geliştiriyor.

Kursiyerlerin hazırladığı tablolar satışa sunulurken, elde edilen gelir kadınlara ekonomik destek sağlıyor.

Rölyef kursu öğreticisi Aslınur Tunç, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinde yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını, kursta arkadaşlık ortamı oluştuğunu söyledi.

Sınıfta sosyalleşerek, bir şeyler paylaşarak ve yardımlaşarak topluma kazandırdıkları öğrenciler bulunduğunu dile getiren Tunç, "Kursun en önemli amacı, üretim yapmak ve sosyalleşmeye katkı sağlamak. Ev hanımları gündelik yaşantısından uzaklaşarak arkadaşlarıyla bir araya geliyor, kaliteli zaman geçiriyor." dedi.

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Süheyla Yıldırım ise rölyef sanatına 2 yıl önce başladığını, kursun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yıllarca uyku problemi yaşadığını anlatan Yıldırım, "Gece hiç uyuyamazdım ama bu sanata başladıktan sonra hayatım düzene girdi. Gerçekten o kadar ince bir sanat ki tek tek elimizle yapraklarını kesmek ve kat kat, ince ince işlemek... Gerçekten emek verilen bir sanat." diye konuştu.

Yaptığı eserler ortaya çıktıkça büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Görselleri çok güzel oluyor. Maddiyatı görmezlikten geliyorsunuz. Bir iki satış yaptıkça maliyet dengeleniyor, o şekilde ilerletiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı