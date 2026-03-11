Haberler

Kadın akademisyen ve öğrencilerden "Dünya Kadınlar Günü" konseri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın akademisyen ve öğrencilerin sahne aldığı 'Ahengin Zarif Sesi: Kadınlar' konserini düzenledi. Etkinlik, kadınların sanat ve akademideki güçlü temsiline dikkat çekti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı "Ahengin Zarif Sesi: Kadınlar" konseri düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Bilim İletişimi Ofisi işbirliğiyle düzenlenen programda, farklı dönemlere ve müzik geleneklerine ait eserler icra edildi.

Kadın akademisyen ve öğrencilerin sahne performanslarının ilgiyle takip edildiği konser, kadınların kültür ve sanat alanındaki üretimlerine dikkat çeken bir buluşma niteliği taşıdı.

Farklı müzik disiplinlerinden eserlerin yer aldığı repertuvar, sanatın çok sesli yapısını yansıtarak, katılımcılara zengin bir müzik deneyimi yaşattı.

"Yükseköğretimde kadınlar güçlü bir temsile sahip"

Programda konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden kadınların sanat ve akademi dünyasındaki güçlü varlığına vurgu yaptı.

Sanatın, estetik, zarafet ve güzelliği yakalama kaygısı taşıyan bir alan olduğuna işaret eden Özden, bu yönüyle sanatın kadınların üretimleriyle güçlü şekilde bütünleştiğini vurguladı.

Kadın sanatçıların tarihsel süreç içerisinde kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu anımsatan Özden, Türkiye'de yükseköğretimde kadınların güçlü bir temsile sahip olduğunu ifade etti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumsal yaşamın her alanında ortaya koydukları emeği ve katkıyı hatırlatması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu