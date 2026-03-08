Haberler

Kadıköy'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında miting düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadıköy'de düzenlenen mitinge katılarak kadınların eşit ücret, güvenceli çalışma ve sendikal haklar taleplerini vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadıköy'de düzenlenen mitinge katıldı.

Rıhtım Meydanı'nda yapılan "Yoksulluğa, Şiddete, Sömürüye ve Savaşa Karşı: Kadınlar İsyanda Mitingi"ne katılan kadınlar çeşitli sloganlar attı.

Grup adına okunan basın açıklamasında, kadınların eşit işe eşit ücret, güvenceli çalışma ve sendikal haklar gibi talepleri dile getirildi.

Açıklamada, "Sendikal haklarımız gasbediliyor, sendikaya üye olduğumuz için işten atılabiliyoruz. Kreşlerin ve bakım hizmetlerinin yokluğu nedeniyle ya güvencesiz işlere razı oluyoruz ya da çalışma hayatının dışına itiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ile partililer ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım