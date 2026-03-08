Kadıköy'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında miting düzenlendi

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadıköy'de düzenlenen mitinge katıldı.

Rıhtım Meydanı'nda yapılan "Yoksulluğa, Şiddete, Sömürüye ve Savaşa Karşı: Kadınlar İsyanda Mitingi"ne katılan kadınlar çeşitli sloganlar attı.

Grup adına okunan basın açıklamasında, kadınların eşit işe eşit ücret, güvenceli çalışma ve sendikal haklar gibi talepleri dile getirildi.

Açıklamada, "Sendikal haklarımız gasbediliyor, sendikaya üye olduğumuz için işten atılabiliyoruz. Kreşlerin ve bakım hizmetlerinin yokluğu nedeniyle ya güvencesiz işlere razı oluyoruz ya da çalışma hayatının dışına itiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ile partililer ve kadınlar katıldı.