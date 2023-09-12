Kadının kaybettiği para olan çanta, zabıta tarafından bulundu
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kadının kaybettiği içinde para olan çanta, zabıta ekibi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kadının kaybettiği içinde para olan çanta, zabıta ekibi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçede yaşayan Şehri Gökmen (65), içinde 4 bin lira bulunan çantasını kaybetti.
Zabıta ekiplerince bulunan çanta, Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Tarık Topal tarafından zabıta merkezinde sahibine verildi.
Kaynak: AA / Güncel