Kadını ağlarken görüp dolandırıldığını öğrenen polis, şüphelileri başka birini dolandırırken yakaladı

SAMSUN'da bir kadını ağlarken görüp, 2 milyon 329 bin lira dolandırıldığını öğrenen polis ekipleri, düzenlendiği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin başka bir kadını da dolandırırken suçüstü yakalandığı belirtildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta devriye gezerken bir kadının ağladığını gördü. Kadın, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, evini satmak için yönlendirildiği ve 2 milyon 329 bin lira dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bağ evinde dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğünü tespit etti. Bağ evi ve çevresinin güvenlik kameralarıyla izlendiği tespit edildi.

BAŞKA BİR KADINI DAHA DOLANDIRIRKEN YAKALANDILAR

Bağ evine operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda içerideki şüphelilerin, 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attığı saptandı. Telefonlar ekipler tarafından bulunup muhafaza altına alındı. Şüphelilerin operasyon sırasında da Ankara'da yaşayan bir kadını aradığı, 1,5 milyon lira dolandırdığı ve kadının 2 milyon lira daha göndermeye hazırlandığı ortaya çıktı. Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasındaki sesleri telefonun diğer ucundan duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenip polis merkezine giden kadın, durumu ihbar etti.

Bağ evindeki aramalarda da 10 cep telefonu, 8 sim kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 66 sentetik hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamında ekipler, farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı