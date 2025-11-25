Haberler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Tarihi Dönüşüm

Güncelleme:
AK Parti Tokat Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı Zehra Işık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2002'den bu yana önemli adımlar atıldığını vurguladı. Işık, bu mücadelenin bir devlet politikası haline geldiğini belirtti ve hukuki altyapının güçlendirildiğini ifade etti.

AK Parti Tokat Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı Zehra Işık, 2002 seçim beyannamelerinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını belirtti.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Işık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığı, dayanışmayı ve sorumluluk anlayışını simgeleyen bir gün olduğunu vurguladı.

Bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık. Hukuki çerçeveye baktığımızda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bizim dönemimizde çıkarılmış, kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Avrupa'nın pek çok ülkesinde koruma kararları için haftalarca beklenirken Türkiye'de 6284 sayesinde, elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirlerinin yanı sıra barınma, psikososyal destek gibi mekanizmalar derhal devreye sokulabilmektedir."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
