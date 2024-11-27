Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Etkinliği

Çankırı Müftülüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen "Kadın Umut, Topluma Hayat" farkındalık programına katıldı.

Kentteki alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının kadın ve aileye yönelik yayınları sergilendi, bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Standı ziyaret eden vatandaşlara, Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair yürüttüğü çalışmalar tanıtılırken, İslam dininin kadın haklarına verdiği önem vurgulandı.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, kadına yönelik şiddetin dini, insani ve toplumsal açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, hepimizin dini ve insani bir görevidir. Dinimiz, kadını onurlandırır ve şiddeti kesinlikle reddeder. " dedi.

Stantta Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner, Şube Müdürü Yusuf Toğrul ve vaiz Şükran Yüzbaşı da ziyaretçilere bilgilendirmede bulundu.