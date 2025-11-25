Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Çağrısı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Çağrısı
Güncelleme:
AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde düzenlenen basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin evrensel bir sorun olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Mücadelenin evrensel olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün bu mücadele aynı zamanda bir zihniyet mücadelesidir. Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada, kadına yönelik sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, "dur" diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
