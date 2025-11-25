Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Çalışması Havza'da Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hastaneye gelen kadınlara ve sağlık çalışanlarına, kadına karşı şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler, 645 kadına ulaştı ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Samsun'un Havza ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hastaneye gelen kadın ile sağlık çalışanlarına bilgilendirme çalışması yapıldı.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen çalışmada, hastane bahçesi ve içerisinde kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Polis, Jandarma, sosyal hizmetler ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip açtıkları stantta toplam 645 kadına ulaştı.

Bilgilendirmenin ardından ekip, Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci'yi ziyaret ederek kadına karşı şiddet konusunda yürütülen adli ve idari süreçler hakkında bilgi paylaştı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Havalimanına iner inmez can havliyle uçağı terk ettiler
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.