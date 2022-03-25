"Kadına Şiddeti Önleme Tasarısı Göz Boyama Amaçlı" - Haberler

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"Kadına Şiddeti Önleme Tasarısı Göz Boyama Amaçlı"

DailyMotion.com - Güncel
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Eşitlik için Kadın Platformu Gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar, kadına karşı şiddeti önleme iddiasıyla hazırlanan yasa teklifiyle ilgili olarak, "Tamamen göz boyama amaçlı, kadına karşı şiddeti, kadın cinayetlerini önleyici, failleri caydırıcı hiçbir özellik taşımıyor" dedi.

Eşitlik için Kadın Platformu Gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar, kadına karşı şiddeti önleme iddiasıyla hazırlanan yasa teklifiyle ilgili olarak, "Tamamen göz boyama amaçlı, kadına karşı şiddeti, kadın cinayetlerini önleyici, failleri caydırıcı hiçbir özellik taşımıyor" dedi

DailyMotion.com / Güncel

Hülya Gülbahar, Eşitlik, Güncel, Haberler

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