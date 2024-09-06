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Kadın, Tartıştığı Arkadaşı Tarafından Tüfekle Vurularak Öldürüldü

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KAYSERİ'de Hatice Gül, tartıştığı arkadaşı M.B. adlı erkek tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Hatice Gül ile arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B., yanındaki tüfekle Hatice Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de Hatice Gül, tartıştığı arkadaşı M.B. adlı erkek tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Hatice Gül ile arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B., yanındaki tüfekle Hatice Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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