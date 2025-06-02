Kadın Sürücüye Şiddet: İki Tutuklama

Kadın Sürücüye Şiddet: İki Tutuklama
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Kartal'da trafikteki tartışma sonucu bir kadın sürücü darbedildi. Olayla ilgili olarak B.Y. ve A.T. isimli iki kişi tutuklandı.

Kartal'da trafikteki tartışmada kadın sürücünün darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Kordonboyu Mahallesi'nde trafikte yaşanan tartışmada bir kadının çocuklarının yanında darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

B.Y. ve A.T. isimli şüphelilerin, küçük yaştaki çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan kadın sürücü E.T. ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. ve A.T'nin, E.T. ve yanındaki kişilerin telefonlarını alarak kırdığı, sürücüyü de darbettiği belirlendi.

Gözaltına alınan B.Y. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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