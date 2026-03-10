Haberler

OMÜ'de kadın kanserlerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

OMÜ'de kadın kanserlerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik Bölümü tarafından kadın kanserlerine yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Erken tanı ve tarama konularında eğitimler verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından kadın kanserlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik Dr. Öğretim Üyesi Şükran Başgöl liderliğinde yürütülen EBE416 Entegre Uygulamaları II dersi kapsamında ve OMÜ Ebelik Topluluğu öğrencilerinin iş birliğiyle düzenlendi.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde kurulan stantta Başgöl ve Ebelik Topluluğu öğrencileri tarafından kadın kanserleri ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, özellikle meme kanseri, serviks kanseri ve diğer jinekolojik kanserler konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler verildi.

Katılımcıların kanser taramaları hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını desteklemek amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Eğitim amaçlı maketler kullanılarak uygulamalı anlatımların yapıldığı etkinlikte erken tanının hayat kurtarıcı rolü vurgulanarak düzenli taramaların önemine dikkat çekildi.

Etkinlik boyunca OMÜ öğrencileri ile Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden personel bilgilendirme standına yoğun ilgi gösterdi.

Ebelik öğrencileri etkinlik sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanma fırsatı bulurken, toplum temelli sağlık eğitimine de katkı sağladı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Tek cümlesiyle petrol çakılırken altın uçuşa geçti
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke