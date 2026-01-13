Haberler

İstanbul'da savcının silahla ateş açtığı kadın hakim yaralandı

Güncelleme:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim A.K., tartıştığı savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakimin hayati tehlikesinin olmadığı ve ameliyata alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hakim, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kasığından yaralanan hakimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatılan savcının yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin, ikinci kez ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtildi.

