Kadın Emeği Paneli/Çalıştayı Raporu Tanıtıldı

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu işbirliğinde hazırlanan, "Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Paneli/Çalıştayı" raporunun tanıtım toplantısı yapıldı.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, raporun Memur-Sen ve HAK-İŞ'in işbirliğinde bir yıla yakın süren çalışma neticesinde kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

Zengin, raporu hazırlarken işçi ve memur ayırmadan, öncelikli olarak kadın haklarının, sonrasında da aileye ilişkin hakların eşitlenmesini temel amaç edindiklerini söyledi.

Aile yılı kapsamında ailenin güçlendirilmesi için çalışma hayatının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zengin, "Kadınlara tanınan hakların işçi ve memur ayrımı gözetmeksizin eşit olarak sağlanması. Anne ve babaya sağlanan hakların yine işçi ve memur ayrımı gözetmeksizin eşitlenmesini istiyoruz." dedi.

"Aile yılı kapsamında aileyi önceleyen bir vergi sisteminin kurulmasını istiyoruz"

Raporun sonucunda belirli taleplerin yer aldığını söyleyen Zengin, şunları kaydetti:

"Aile yılı kapsamında aileyi önceleyen bir vergi sisteminin kurulmasını istiyoruz. Çocuk başına yüzde 2,5 oranında vergi indirimi, hem anneye hem babaya 36 aya kadar ücretli izin hakkı tanınmasını ve çocuğun 3 yaşını doldurana kadar özellikle anne ve babaya ihtiyaç olduğu dönemde, ebeveyn izinlerinin düzenlenerek ücretli izin olarak tanımlanmasını talep ediyoruz. Çocuk sahibi olan kadınlara her çocuk başına 2 yıl erken emeklilik yaş indirimi yapılmasını talep ediyoruz."

Kadınların çalışma hayatının, doğum hızı ve nüfus artışını engellememesi gerektiğini belirten Zengin, ailevi yükümlülüklerin sadece kadının üzerine kalmamasına ve bunun için de mevcut hakların genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Kadınların çalışma hayatındaki sorunlarını, aileyi merkeze alan bir anlayışla ele aldık"

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise konuşmasında, akademisyenler, uzmanlar sendikacılar ve sahadan gelen kadın çalışanların katılımıyla verimli bir fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kadınların çalışma hayatındaki sorunlarını, aileyi merkeze alan bir anlayışla ele aldıklarını ve mevzuatlar arasında karşılaştırmalar yaparak çözüm önerileri geliştirdiklerini vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hazırladığımız bu raporun toplumsal yapının temeli olan aile kurumunu güçlendirmesine, aile sosyal yaşam dengesinin sağlanmasına kadın emeğinin korunup desteklenmesine ve gelecek nesillerin daha güçlü bir zeminde yetişmesine katkı sunacağını yürekten inanıyoruz."

Toplantı sonunda kitap haline getirilen raporu, Doç. Dr. Hatice Altunok tanıttı.