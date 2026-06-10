Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan İktidara Pankartlı Tepki
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mayıs ayında 33 kadının şüpheli ölümüne dikkat çekmek için Haliç Köprüsü'ne pankart astı. Platform, iktidarın ihmali olduğunu belirterek hesap soracaklarını açıkladı.
(İSTANBUL)- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Haliç Köprüsü'ne üzerinde "Mayıs ayında 33 kadının ölümü şüpheli, iktidarın ihmali şüphesiz!" yazılı pankart astı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ülkedeki kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Haliç Köprüsü'ne üzerinde "Mayıs ayında 33 kadının ölümü şüpheli, iktidarın ihmali şüphesiz!" yazılı pankart astı. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Kadınları yaşatacak politikalar uygulamak yerine haklarımıza saldıranlar bilsin: Hiçbir şüpheli kadın ölümünü karanlıkta bırakmayacağız. İhmali olanlardan hesap soracağız" denildi.