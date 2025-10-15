Haberler

Kadın Çiftçiler Günü'nde Bilecik'te Hasat Etkinliği

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Yeniköy'de kadın çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Dağıtılan fidelerin bereketli hasadı, kadın çiftçilerin emeğini ön plana çıkardı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yeniköy'de kadın çiftçilerle belediye tarafından dağıtılan fidelerin hasadını birlikte yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Subaşı, ağustos ayında dağıtımını gerçekleştirdikleri marul, brokoli, beyaz lahana ve karnabahar fidelerinin bereketli hasadını Yeniköy'de kadın çiftçilerimizle gerçekleştirdiklerini belirterek, üretimin ve bereketin simgesi kadın çiftçilerih emeğinin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

