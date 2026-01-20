Ka.Der Genel Başkanı Yeşim Akpolat:  Kadınlar Siyasette Eşit Temsil İstiyor ve Bu Talep Ertelenemez

(İZMİR) - Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından yürütülen KA.DER Kürsü Buluşmaları, 17 Ocak'ta İzmir'de gerçekleştirildi. 15 Kasım'da Adana'da başlayan ve 13 Aralık'ta Ankara'da devam eden Kürsü Buluşmaları, kadınların siyasette eşit temsiline yönelik partiler üstü dayanışmayı şehir şehir büyütüyor.

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, İzmir buluşmasının açılışında yaptığı açıklamada, kadınların siyasette eşit temsilinin demokratik bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Akpolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KA.DER Kürsü buluşmalarıyla şehir şehir kadınların deneyimlerini, taleplerini ve çözüm önerilerini görünür kılıyoruz. İzmir'de bugün çok net bir irade gördük: Kadınlar siyasette eşit temsil istiyor ve bu talep ertelenemez."

Program kapsamında, kadınların siyasete katılımında karşılaştıkları yapısal engeller ile bu engelleri aşmaya yönelik somut çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılar, siyasi parti içi mekanizmalar, yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine erişim, kampanya dönemlerinde yaşanan eşitsizlikler ve kadınlara yönelik nefret söylemi gibi başlıklarda deneyimlerini paylaştı.

Yeşim Akpolat, bu sorunların bireysel değil yapısal olduğunun altını çizerek, "Kadınların siyasette karşılaştığı engeller, tek tek kadınların meselesi değildir. Bu, siyasal sistemin nasıl kurulduğuyla ilgili yapısal bir sorundur. Eşit temsil ancak güçlü politikalar ve kararlı bir dönüşüm iradesiyle mümkün olabilir." dedi.

KA.DER Kürsü sürecinin yol haritasını da paylaşan Akpolat, bir sonraki buluşmanın 28 Şubat'ta Mersin'de gerçekleşeceğini, 8 Mart'ta İstanbul'da KA.DER Kürsü Sonuç Raporu ve Deklarasyonu'nun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"İstanbul'da açıklayacağımız deklarasyon; 15 Kasım Adana'dan, 13 Aralık Ankara'dan, 17 Ocak İzmir'den ve 28 Şubat Mersin'den yükselen kadın seslerinin ortak ürünü olacak. Eşit temsil artık bir temenni değil, demokrasi için bir standarttır."

KA.DER'in partiler üstü duruşuna dikkat çeken Akpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"KA.DER olarak kadın adayları desteklemeye, görünür kılmaya ve eşit temsil mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Kadınlar kürsüde olacak, kadınlar sözde olacak, kadınlar kararda olacak. Birlikte güçlüyüz, birlikte değiştireceğiz."