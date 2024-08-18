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Kadıköylüler, Sokak Hayvanları İçin Forum Düzenledi

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Sokak hayvanlarını ötanazi yoluyla öldürmeyi amaçlayan yasaya karşı Kadıköylüler Yoğurtçu Parkı'nda forum düzenledi. Mahalleliler, hayvan hakları savunucularıyla bir araya gelerek konuyu tartıştı.

(İSTANBUL) - Sokak hayvanlarıyla ilgili "ötanazi" içeren yasaya karşı çeşitli mahallelerden gelen Kadıköylüler, Yoğurtçu Parkı'nda forum düzenledi.

Sokak hayvanlarını ötanazi yoluyla öldürmeyi amaçlayan yasaya karşı hayvan hakkı savunucularının tepkisi sürüyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen mahalleliler forum düzenledi.

Burada ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Deniz, Suadiye Mahallesi'nde oturduğunu belirterek "Biz bu konuda tecrübeliyiz. Hayvanı sevmeyen insanı hiç sevmez. İnsanı sevmediklerinin de çok örneklerini gördük. Dolayısıyla beklenen bir şeydi bu. Beklediğimiz olayla da karşı karşıya geldik" dedi.

"Korkanlara saygı duyuyoruz"

Ceylan isimli yurttaş da doğma büyüme Kadıköylü olduğunu vurgulayarak "Kendimizi bildik bileli hayvan dostlarımızla beraber yaşadık. Maalesef ki yerel yönetimlerin görevlerini yapmamasından dolayı bu haldeyiz şu anda. Bunu konuşuyoruz. Hayvanlar kısırlaşmadığı zaman, popülasyon arttığı zaman herkes maalesef rahatsız oluyor. Korkmak başka, sevmemek başka. Korkanlara saygı duyuyoruz ama 'Sevmiyoruz' diyenin karşısındayız" diye konuştu.

"Onlarla birlikte yaşamaktan mutluyuz"

Caferağa Mahallesi gönüllüsü Gülay Yurtsever ise "Onlarla birlikte yaşamaktan mutluyuz. Bu forum, tüm Kadıköy mahallelerinin gönüllülerinden oluşuyor. Kendi hayvanlarımızı bu kanlı yasadan nasıl koruyabiliriz üzerine konuşacağımız bir forum olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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