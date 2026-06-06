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Kadıköy'de balık avlayan yunuslar kamerada

Kadıköy'de balık avlayan yunuslar kamerada
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Kadıköy Sahili'nde bir grup arkadaş, yunusların balık avlama anlarını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde yunusların balıkları kovalayıp yakaladığı ve oynadıktan sonra bıraktığı anlar yer aldı.

KADIKÖY sahilde balık avlayan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaran bir grup arkadaş, yunusları avlanırken gördü. Gençler, belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yunusların bir süre balıkları kovaladığı ardından birinin yakaladığı balığı ağzına alarak bir süre oynadıktan sonra tekrar bıraktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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