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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı

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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular kendi imkanlarıyla trenden çıkarak tünelde yürüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı.

Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

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