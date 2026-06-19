Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı.

Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.