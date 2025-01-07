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İstanbul'da inşaat halindeki binanın yamuk kolonları tartışma yarattı

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Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın 4. katından sonra yamuk olarak yükselen kolonları dikkat çekti. Uzmanların her gün deprem uyarıları yaptığı İstanbul'da böylesine bir yapının inşa edilmesi tartışma yaratırken, mimarinin ilginç detayı geniş yankı uyandırdı.

Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın yamuk kolonları görenleri şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bina dron ile görüntülendi.

4. KATTAN SONRA YAMUK ŞEKİLDE İLERLİYOR

Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi. Mimarisi ilginç bina dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da inşaat halindeki binanın yamuk kolonları tartışma yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - Güncel
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Yorumlar (44)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yamuk değil belli bir simetriyle yapılmış ortada bir yamukluk varsa biz emeklilerin maaşlarında var

Yorum Beğen459
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

en çok şikayeti 22 senedir oy verenler yapıyor. Oy verirkende düşünseydiniz keşke maaşımızı

yanıt22
yanıt9
Haber Yorumlarıadem alemdar:

emeklilerin a. m. k sana bişey olmasın

yanıt3
yanıt23
Haber Yorumlarıgunay yanug:

teknik olarak uygun. depremde daha dayanıklıdır

Yorum Beğen219
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEr San:

Dedi Allahın cahili

yanıt2
yanıt10
Haber YorumlarıBükücü:

Buna yamuk değil diyenler var :) Arkadaşlar bu binanın kolonları yamuk...

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme127
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKuscubasi:

Kolonuda bükerim diyorsun yani bütün hesabı kitabı büktün mübarek

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Körler kör, sorsan sanat yapıyorlar, sanatı git kendi evinde yap dallama diyorum öylelerine millet bir ev sahibi olmak için milyonlar ödüyor bunlarda kendi fantezileri için milletin hayatıyla sağlığıyla oynuyorlar.

yanıt2
yanıt5
Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

koca sinanın yanına bir gün bir çocuk gelmiş ve demiş ki yapmakta olduğun caminin minaresi yamuk. koca sinan hemen ekibi toplamış ve demiş ki minareye bir ip atın ve ne tarafa yamuksa ters taraftan çekmeye başlayın. velhasıl ekip ipi atmış ve çekmeye başlamış. oysaki koca minare yerinden kımıldamamış bile. çocuğa tekrar sormuş düzeldi mi diye? çocukta düzeldi demiş.. halk sormuş neden bu kadar uğraştın bir çocuğun sözü ile diye, koca sinan şu cevabı vermiş, ben kafadaki kirli duyguları öldürdüm

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Belkibcay bardağı yapacaktır. Yukarı doğru genişlemiş ya!

yanıt2
yanıt0
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