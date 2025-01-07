İstanbul'da inşaat halindeki binanın yamuk kolonları tartışma yarattı
Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın 4. katından sonra yamuk olarak yükselen kolonları dikkat çekti. Uzmanların her gün deprem uyarıları yaptığı İstanbul'da böylesine bir yapının inşa edilmesi tartışma yaratırken, mimarinin ilginç detayı geniş yankı uyandırdı.
Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın yamuk kolonları görenleri şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bina dron ile görüntülendi.
4. KATTAN SONRA YAMUK ŞEKİLDE İLERLİYOR
Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü.
DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi. Mimarisi ilginç bina dron ile havadan görüntülendi.