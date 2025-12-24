Kadıköy'de Sopalı Kavga Kamerada
Kadıköy'de bir hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması, sopalı kavgaya dönüştü. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Suadiye Kadıköy istikameti minibüs yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Elinde sopayla hafif ticari aracından inen sürücü, minibüs şoförüne saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.
KAVGA KAMERADA
Trafikte hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracından inen sürücünün elinde sopayla minibüs şoförüne saldırdığı anlar yer aldı.