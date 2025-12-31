Haberler

Kadıköy'de yılbaşı kutlamaları öncesi yoğunluk

Kadıköy'de yılbaşı kutlamaları öncesi yoğunluk
Güncelleme:
Yılbaşına saatler kala Kadıköy'de yoğunluk oluştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kutlamalar için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

YILBAŞINA saatler kala Kadıköy'de yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ise önlemler aldı.

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de de güvenlik önlemi aldı. Yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar Kadıköy Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
