Kadıköy'de yaklaşık 50 klasik otomobil Cumhuriyet'in 103. yılı için kortej yaptı

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KADIKÖY'de yaklaşık 50 klasik otomobil sürücüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kortej geçişi yaptı.

Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 klasik otomobilden oluşan konvoy yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı