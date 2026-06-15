İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kadıköy'de, aralarında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli 2 şüphelinin de yer aldığı, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde, 6 Haziran'da, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli kaçtı.

Polislerin kısa kovalamacanın ardından yakaladığı şüpheli E.T. (47) ile C.B'nin (24) üstlerinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu ile 12 bin 450 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheli E.T'nin iş yerine düzenlenen operasyonda 363 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 172 tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine iş yeri sahibi S.Y'nin (40) Sancaktepe'deki evi de arandı.

Evde 208 gram uyuşturucu bulunurken şüpheli S.Y. yakalandı.

Operasyonlarda toplam 604 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 172 fişek ve 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ile S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, şüpheli C.B. ise serbest bırakıldı.