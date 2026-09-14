Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye para cezası

Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada yer alan "araca saldırı" görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada, söz konusu olayın Kadıköy'de gerçekleştiği, görüntülerdeki aracın sürücüsünün de İ.B. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İ.B. adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA