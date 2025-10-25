Haberler

Kadıköy'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Levyeyle Darbeden Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy'de trafikte yaşanan bir tartışma sonucu bir sürücü levyeyle darbedildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K., çeşitli suçlardan adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü levyeyle darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bostancı Mahallesi'nde otomobil kullanan bir kişinin trafikte başka bir aracın önünü kesip levyeyle sürücüyü darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen şüpheli M.K. (23) yakalandı.

M.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasaklanmış olduğu yerlerde duraklamak", "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.