Kadıköy'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Levyeyle Darbeden Şüpheli Gözaltında
İstanbul Kadıköy'de trafikte yaşanan bir tartışma sonucu bir sürücü levyeyle darbedildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K., çeşitli suçlardan adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü levyeyle darbeden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bostancı Mahallesi'nde otomobil kullanan bir kişinin trafikte başka bir aracın önünü kesip levyeyle sürücüyü darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen şüpheli M.K. (23) yakalandı.
M.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasaklanmış olduğu yerlerde duraklamak", "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.