Bağdat Caddesi'ndeki kazada Berkay'ın ölümüne neden olan sanık ilk duruşmada tahliye edildi

KADIKÖY'de Berkay Şengel'in (26) yolun karşısına geçmek istediği sırada çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Azad Baran Hışım (23), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanan Azad Baran Hışım'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için 16 Nisan'a ertelendi.

Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel'e Azad Baran Hışım idaresindeki 10 ALK 654 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil sürücüsü aracını bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, daha önceden 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklu sanık Azad Baran Hışım, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 41'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kazada hayatını kaybeden Berkay Şengel'in annesi Özlem Özveren, tanık Muhammed Açar ve taraf avukatları katıldı.

'TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP EDERİM'

Duruşmada tutuklu sanık Azad Baran Hışım, "Efendim olay günü iftar saatinden sonra arkadaşlarım ile kahve içmek için Bağdat Caddesi'nden yola çıktık. 50-60 kilometre ilerlerken şahıs önüme bir anda koşarak çıktı. Sağ ön çamurluğun sesi ile fark ettik. Hava karanlık olduğu için yaya geçidini fark edemedik. Alkollü değildim. Olay yerine gitmek istedim ancak arkadaşlarım olay yerinde hoş şeyler olmayacağını söylediler. Olay yerinden uzaklaştık ancak durumun kritik olduğunu öğrenince kendim gidip teslim oldum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI TALEP EDİYORUM'

Gökhan Hasan Şengel, "Karşı tarafın yapmış olduğu beyana kesinlikle katılmıyorum. Adaletin yerini bulması için tutuklu karar verilmesini talep ediyorum" dedi

'BU DOSYADA TARTIŞILAN SADECE KAZA DEĞİL, İNSAN HAYATINA VERİLEN DEĞERDİR'

Anne Özlem Çapan Özveren, "Bugün burada trafik kurallarına uyan müteveffanın yaya geçidinde ölümü nedeniyle bulunuyoruz. Karşı taraf tarafından trafik işaretleri kanununa uymadan hızlı şekilde gelerek 22 metre olay yerinden savrulmasına neden olacak şekilde olayı gerçekleştirmiştir. Kaza sonrasında Berkay'ı ağır şekilde yaralanmış vaziyette gördüm. Çarpan kişi böyle ölümcül bir darbeden sonra olay yerinden kaçmıştır. Bu kaçış olayın kazayla açıklanmayacağı ortadadır. Eğer bir yaya geçidinde diğer araçların durduğu ortamda bir araç bir kişinin ölümüne sebep oluyorsa bu durum hepimiz için tehlike arz etmektedir. Bu dosyada konuşulan sadece kaza değil insan hayatına verilen değerdir. Çünkü yaya geçidine yaklaşırken hızı azaltmak zorunludur. Bu olay basit bir dikkatsizlik olarak değerlendirilemez, oğlum korunması gerekirken korunmamıştır" dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçmekte olan Şengel'e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kaza tespit tutanağı ile 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu tespit edildi. İddianamede sanığın savunmasına da yer verildi. Sanık, maktulün bir anda önüne çıktığını, bu nedenle göremediğini ve frene basamadığını, panikleyerek olay yerinden kaçtığını, daha sonra polis merkezine giderek kazayı kendisinin yaptığını söylediğini ancak suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği yer aldı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın savunması, tanık beyanları, bilirkişi raporu, görüntü izleme tutanakları ve doktor raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sanığın sevk ve idaresindeki araçla yayaya çarparak ölümüne taksirli eylemiyle sebebiyet verdiğinin sabit olduğu vurgulandı. Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Azad Baran Hışım'ın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış oluşu, suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı