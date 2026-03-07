Kadıköy'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde aranan araç ve şahıslara yönelik trafik denetimi ve genel asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan araç ve şahıslara yönelik trafik denetimi ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Caddebostan ve Şaşkın Bakkal uygulama noktalarında geniş güvenlik önlemleri altında yapılan kontrollerde durdurulan araçların içleri didik didik arandı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Çok sayıda otomobil ve motosikletin durdurularak kontrol edildiği denetimde, makas attığı tespit edilen bir otomobil sürücüsüne 90 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobil 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.