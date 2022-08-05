"Köpeğime toz geldi" deyip, görevini yapan temizlik işçisini dövdü Son dakika gündem haberi: KADIKÖY'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. KADIKÖY'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnu kırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı. Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Kadıköy Aydın Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› 'Köpeğime toz geldi' deyip, görevini yapan temizlik işçisini dövdü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.