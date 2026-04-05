Kadıköy'de teknede çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy açıklarında bir teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından tekne, emniyete alınmak üzere Kalamış Marina'ya götürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyreden teknede yangın çıktı.
Teknedeki yangın, KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botlarının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak