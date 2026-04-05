Kadıköy'de teknede çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy açıklarında bir teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından tekne, emniyete alınmak üzere Kalamış Marina'ya götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyreden teknede yangın çıktı.

Teknedeki yangın, KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botlarının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz