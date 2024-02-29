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Kadıköy'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza

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Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak motosiklet kullanan sürücü ile aracın sahibine 15 bin 764 lira ceza verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve 2 kişiye ceza uyguladı.

Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak motosiklet kullanan sürücü ile aracın sahibine 15 bin 764 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Kadıköy'de bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin" sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Motosikletin plaka bilgileri üzerinden sahibine ve görüntülerdeki kişiye ulaşan ekipler, 2 kişiye toplamda 15 bin 764 lira caza uyguladı.

Bu arada motosiklet sahibine de "sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanımına izin vermekten" ayrıca ceza kesildi.

Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Kadıköy Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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