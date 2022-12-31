KADIKÖY'DE TAKSİ ÜCRETİ TARTIŞMASI, ŞOFÖR BACAĞINDAN VURULDU Güncel Haberler KADIKÖY'DE taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. KADIKÖY'DE taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. Taksi şoförü bacağından vuruldu. Olay saat 00.00 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFR 73 plakalı taksinin şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcu ile Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi'ne geldi. Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden çektiği tabanca ile taksi şoförü Hüseyin Gür'e ateş eden yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan taksi şoförü Hüseyin Gür'ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur Kadıköy Bağdat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KADIKÖY'DE TAKSİ ÜCRETİ TARTIŞMASI, ŞOFÖR BACAĞINDAN VURULDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.