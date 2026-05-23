Haberler

Kadıköy'de Sürücüsü Rahatsızlanan Otomobil Takla Attı

Kadıköy'de Sürücüsü Rahatsızlanan Otomobil Takla Attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DGK 022 plakalı otomobilin sürücüsü D.T. direksiyon başında rahatsızlandı. D.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki 34 HLB 446 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü D.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda hızlanarak önündeki araca çarpması, ardından takla atması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi 'İlgileneceğim Hocam' diyerek müdahale etti

Hükümete yakın yazar isyan etti, bakan el attı: İlgileneceğim hocam
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı