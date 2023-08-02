Kadıköy'de Skuter Kullananlara Cezai İşlem Uygulandı

Kadıköy'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kaldırımda skuter kullanan 4 kişiye 950'şer lira para cezası kesildi.

Kadıköy'de denetim yapan polis ekipleri, kaldırımda skuter kullananlara cezai işlem uyguladı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal Işıklar'da elektrikli skuter ve elektrikli motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, kaldırımda giden 4 elektrikli skuter kullanıcısına 950'şer lira para cezası kesildi.