Kadıköy'de sağlık çalışanlarını tehdit eden zanlı yakalandı

Kadıköy'de sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta Kadıköy'de meydana gelen tehdit olayı ile ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, Fenerbahçe Mahallesi'nde araç park etme esnasında sağlık personeli ile bir kişi arasında sözlü tartışma çıktığı, F.M.B'nin (56) personele yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.