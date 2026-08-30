Haberler

Kadıköy'de Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kadıköy'de Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Park Halindeki Araçlara Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy Suadiye'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyere vurarak dururken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 22 kişi aranıyor

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha

Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor!
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde beklenen ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ailesine yönelik şantaj operasyonu: 4 tutuklama

Veli Ağbaba’ya şantaj şoku: Aile oteline tehdit yağdırdılar!
Girne'de gemi faciası! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak
Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Uğurlu geldi! Maça damga vuran kare