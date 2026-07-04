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Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dükkana girdi

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dükkana girdi
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Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklet satışı yapan bir dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08: 30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 34 LE 5241 plakalı otomobil, cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Dükkanda hasar oluşurken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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