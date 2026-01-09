Haberler

Kadıköy'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kadıköy'de bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan E.D. ve E.K. adlı iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelilerin daha önce suç kayıtları olduğu belirlendi.

Kadıköy'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bostancı'da bir kişinin park halindeki motosikletinin gece saatlerinde çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenen şüpheliler E.D. (28) ile E.K. (22) gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheli E.D'nin daha önce çeşitli suçlardan 77, E.K'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir şüphelinin park halindeki motosikleti itip daha sonra çalıştırarak kaçması yer alıyor.

