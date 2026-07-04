Kadıköy'de bir iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kadıköy Koşuyolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırıma ardından bir motosiklet galerisine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, iş yerinde hasar oluştu.
Kadıköy'de motosiklet galerisine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi Kadıköy yönünde seyreden Sahamma B'nin kullandığı 34 LE 5241 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından motosiklet galerisine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde hasar oluşurken, otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız