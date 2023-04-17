Kadıköy'de modifiye ve hız yapan 21 araç trafikten men edildi

Kadıköy'de yapılan denetimlerde modifiye ve hız yaptığı belirlenen 21 araç trafikten men edildi.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde modifiye ve hız yaptığı belirlenen 21 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu 24.00 ila 05.00 saatleri arasında, Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil Yolu'nda modifiye ve hız yapan araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu 21 araç trafikten men edildi, abartılı egzoz kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmak, drift yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, saygısızca araç kullanmak gibi gerekçelerle toplam 459 bin 481 lira tutarında 190 cezai işlem uygulandı.

Özellikle Bağdat Caddesi ve sahil yolları üzerinde hız yapan, abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerine denetimlerin devam edeceği belirtildi.