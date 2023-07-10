Kadıköy'de Minibüslere Cezai İşlem Uygulandı

Kadıköy'de sivil trafik polislerince minibüslere yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Minibüse yolcu gibi binen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri güzergah üzerindeki kontrol noktalarında durdurarak cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde fazla yolcu almak, seyir hali telefonla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve belge eksikliğinden 8 sürücüye toplam 8 bin 130 lira para cezası kesildi. Denetimler kapsamında bir araç trafikten men edildi.