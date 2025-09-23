Haberler

Kadıköy'de Metrobüs Kazası: İki Araç Çarpıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak araçlarda hasar meydana geldi. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

İstanbul Kadıköy'de yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Acıbadem Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüse, Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine seyreden başka bir metrobüs arkadan çarptı.

Kazada, herhangi bir yolcu yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Yolcular, başka metrobüslere aktarıldıktan sonra kaza yapan araçlar çekildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Sadettin Saran'ın botunu yüzerek karaya çektiği görüntüler yeniden gündemde

Görüntüdeki isim: Sadettin Saran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın BM konferansında mikrofonu mu kapandı? İletişim Başkanlığı'ndan jet açıklama

Mikrofon iddiası ortalığı karıştırdı! Jet hızında açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.