Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği Kalamış Kaykay Parkı açıldı

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği Kalamış Kaykay Parkı'nın açılışı yapıldı.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı'nın açılış töreni, Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Minguzzi'nin adını bu kentte yaşatmak, hatırasını geleceğe taşımak için bir arada olduklarını belirtti.

Parkın yalnızca bir spor alanı olmadığını aktaran Kösedağı, "Gençlerin enerjisinin bastırılmadığı, aksine desteklendiği bir alan olsun istedik. Çünkü gençlere alan açmak geleceğe sahip çıkmaktır. Burada sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mattia Ahmet'in adı her gülüşte, düşüp yeniden kalkışta yaşasın." ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de "Ahmet hep buraya gelirdi ama ben ilk defa bugün geldim. Bizim mücadelemizde her şey çocuklar için." değerlendirmesinde bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ise parkın sadece bir spor alanı değil özgürlüğün, buluşmanın ve gelişimin simgesi olduğunu belirterek, gençlerin burada kendini ifade edeceğini ve karşılıklı saygıyı öğreneceğini kaydetti.