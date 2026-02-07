Haberler

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği Kalamış Kaykay Parkı açıldı

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği Kalamış Kaykay Parkı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Kalamış Kaykay Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, gençlere yönelik destekleyici bir alan oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği Kalamış Kaykay Parkı'nın açılışı yapıldı.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı'nın açılış töreni, Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Minguzzi'nin adını bu kentte yaşatmak, hatırasını geleceğe taşımak için bir arada olduklarını belirtti.

Parkın yalnızca bir spor alanı olmadığını aktaran Kösedağı, "Gençlerin enerjisinin bastırılmadığı, aksine desteklendiği bir alan olsun istedik. Çünkü gençlere alan açmak geleceğe sahip çıkmaktır. Burada sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mattia Ahmet'in adı her gülüşte, düşüp yeniden kalkışta yaşasın." ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de "Ahmet hep buraya gelirdi ama ben ilk defa bugün geldim. Bizim mücadelemizde her şey çocuklar için." değerlendirmesinde bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ise parkın sadece bir spor alanı değil özgürlüğün, buluşmanın ve gelişimin simgesi olduğunu belirterek, gençlerin burada kendini ifade edeceğini ve karşılıklı saygıyı öğreneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin