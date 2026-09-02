Kadıköy'de kendilerine su atıldığını iddia ettikleri aracın önünü kesen 2 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de kendilerine su atıldığını öne sürdükleri aracın önünü keserek saldırı girişiminde bulunan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erenköy Mahallesi'nde 1 Eylül'de bir motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu, kendilerine su atıldığını iddia ettikleri bir otomobilin önünü kesti.

Motosikletten inen sürücü ve elinde kesici alet bulunan yolcu, saldırı girişiminde bulundu.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden motosikletle uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen K.M. (26) ve E.A.I. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA